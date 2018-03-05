التعاون يقسو على الاتحاد بثلاثية في الشوط الأول للدوري السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

أنهى فريق التعاون الشوط الأول لصالحه، متقدمًا على مضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وبادر الاتحاد بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق فهد إبراهيم الأنصاري، إلا أنه بعدها بأربع دقائق أدرك التعادل عبر البوروندي سيدريك أميسي.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الأول، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

ومع حلول الدقيقة 13 أضاف لاعب النيجر عبدالفتاح آدم الهدف الثاني للتعاون، ليبحث لاعبو الاتحاد عن فرصة إدراك التعادل.

وجاءت الدقيقة 39 ليضيف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني له في اللقاء والثالث لفريقه، ليخرج التعاون متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف لهدف.







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