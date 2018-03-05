التعاون يمطر شباك الاتحاد بخماسية في الدوري السعودي

المواطن – عبدالناصر سيد

اكتسح فريق التعاون، اليوم الاثنين، نظيره الاتحاد بخمسة أهداف لهدفين، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وبذلك، ارتفع رصيد التعاون إلى 31 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 30 نقطة في المركز السادس.

وبادر الاتحاد بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق فهد إبراهيم الأنصاري، إلا أنه بعدها بأربع دقائق أدرك التعادل عبر البوروندي سيدريك أميسي.

وازدادت الإثارة خلال شوط المباراة الأول، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة تسجيل هدف، وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين.

ومع حلول الدقيقة 13 أضاف لاعب النيجر عبدالفتاح آدم الهدف الثاني للتعاون، ليبحث لاعبو الاتحاد عن فرصة إدراك التعادل.

وجاءت الدقيقة 39 ليضيف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني له في اللقاء والثالث لفريقه، ليخرج التعاون متقدمًا من شوط المباراة الأول بثلاثة أهداف لهدف.

وتواصلت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الاتحاد عن فرصة تقليص النتيجة، كثف لاعبو التعاون من هجماتهم في محاولة لتسجيل المزيد من الأهداف.

وتمكن العميد من تقليص النتيجة بتسجيله للهدف الثاني عن طريق التونسي أسامة العكايشي في الدقيقة 62.

ومع حلول الدقيقة 77 استعاد التعاون التوازن مجددًا بتسجيله للهدف الرابع عن طريق سيدريك أميسي مسجلًا الهدف الثاني له في اللقاء.

واختتم سعيد الدوسري مهرجان الأهداف بتسجيله للهدف الخامس في الدقيقة 94.







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