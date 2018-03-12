التعليم تعتمد تكليف منسقين وتعتمد تطبيق مؤشرات الأداء

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المواطن - الرياض

‏اعتمد وزارة التعليم، اليوم الاثنين، تطبيق المرحلة الأولى من مؤشرات منظومة التوجيه والإرشاد.

وتضمن تعميم نائب وزير التعليم الذي وجهه لجميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات، رصد جميع مؤشرات الفصل الدراسي الثاني وتكليف منسق ومنسقه للمؤشرات من مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد.

على أن يقدم أخصائي التقويم في إدارة الإشراف التربوي ومكاتب التعليم برنامجا تأهليا ودعما فنيا لمنسقي ومنظفات منظومة التوجيه والإرشاد.

ويأتي ذلك رغبة في تطوير الأداء لبرامج التوجيه والإرشاد ضمن الخطط التطويرية للعمل الإرشادي.







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