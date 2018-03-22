التعليم تعتمد خطة تطبيق نظام المقررات بمختلف المناطق

المواطن - الرياض

اعتمدت وزارة التعليم الخطة الإجرائية للتهيئة والاستعداد لتطبيق نظام المقررات، كما أبلغت وزارة التعليم جميع إداراتها في المناطق والمحافظات بالخطة الجديدة.

ورد ذلك في تعميم وجهته وزارة التعليم لجميع إداراتها التعليمية وتضمن التعميم الخطة الإجرائية للتهيئة والاستعداد للتوسع في تطبيق نظام المقررات للعمل بموجبها وتنفيذ ما ورد فيها.

من جهة أخرى أعلنت وزارة التعليم إطلاق البوابة الإلكترونية وبدء التسجيل في موقع جائزة التميز لساعة النشاط غير الصفي.

ووفقاً لتعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات التعليمية فقد تم إطلاق البوابة الإلكترونية وإعلان بدء التسجيل للراغبين بالمشاركة على موقع الجائزة (هنا)، والاطلاع على شروطها ومعاييرها ومراحلها وضوابطها مع تسجيل فرق عمل الإدارات التعليمية، علماً بأن أخر موعد للتسجيل يوم الخميس 12 / 7 /1439هـ في تمام الساعة 9.00 مساء.







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