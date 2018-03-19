التعليم تعتمد لجنة علمية لملتقى الإشراف التربوي

المواطن - الرياض

اعتمد وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، تكوين لجنة علمية لملتقى الإشراف التربوي التاسع عشر، والذي سيُعقد بمشيئة الله في شهر محرم 1440هـ.

وتضمن القرار تكوين لجنة علمية لملتقى برئاسة الأستاذ عبدالرحمن الصعيري وعضوية كل من عبدالرحمن الفريح، غازي القثامي، هادي غروي، عبدالله الزايد، منيرة الرؤساء، صالحة الغامدي، وهبة زميم، حنان الراشد، نبيهة الرجيعي.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة مهمة الإعداد لهذا الملتقى مع الإدارة المستضيفة (معهد العاصمة النموذجي) وتحديد عنوان ومحاور اللقاء وترشيح مقدمي الأوراق العلمية وورش العمل.







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