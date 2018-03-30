التفاف المعدة حول نفسها مرض نادر نجحت سعود الطبية في التعامل معه

المواطن - الرياض

نجحت مدينة الملك سعود الطبية في إنقاذ مريضة أربعينية كانت تعاني من مرض نادر ومزمن منذ صغرها، وهو عبارة عن عيب خلقي بالجهاز الهضمي والحجاب الحاجز، تمثل في التفاف المعدة حول نفسها (stomach volvulus) وارتفاعها مع القولون والأمعاء داخل تجويف الصدر الأيسر.

وأوضحت المدينة، أن المريضة تعاني من شلل عام، وتتلقى الرعاية التأهيلية، وعندما حضرت كانت تعاني من عدم تقبل الطعام الصلب والاستفراغ الدائم لفترة طويلة.

وأشارت المدينة إلى أن المريضة خضعت لفحوصات إشعاعية أظهرت وجود عيب خلقي نادر جداً في الجهاز الهضمي والتفاف بكامل المعدة، وارتفاعها مع القولون والأمعاء والطحال إلى فجوة الحجاب الحاجز؛ مما أدى لانسداد جزئي بالمعدة وصغر حجم الرئة المجاورة.

وأضافت المدينة: “تم تجهيز المريضة بشكل عاجل تحت إشراف استشاري جراحة مناظير الجهاز الهضمي والقولون والمستقيم د.مهدي البندر تعاوناً مع جراحة الصدر، وتم إصلاح الفتق بالحجاب الحاجز وإرجاع الأمعاء والمعدة والطحال بشكلها الطبيعي داخل تجويف البطن”.

ونوهت المدينة، بأن العملية تكللت بالنجاح، والمريضة في حالة صحية جيدة وعاودت التغذية بشكل طبيعي، وتستعد للخروج خلال الأيام القليلة القادمة.







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