التقاعد تحدد 9 شروط لقبول ضم مدة اشتراك التأمينات الاجتماعية

المواطن - الرياض

حددت المؤسسة العامة للتقاعد 9 شروط لقبول طلبات ضم مدة اشتراك خاضعة لنظام التقاعد، إلى التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت مؤسسة التقاعد أن ذلك يأتي وفقاً لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

وأشارت مؤسسة التقاعد إلى أنه يتم تقديم الطلب إليها في حال كانت مدة الخدمة المطلوب ضمها خاضعة لنظام التقاعد، مبينة أنه لا يقبل طلب الضم إذا لم يكن صاحب العلاقة على وظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية حالياً، وأن يقدم الطلب صاحب العلاقة ذاته.

وقالت: إنه لن يقبل طلب الضم إذا كان سن صاحب العلاقة أكبر من 59 سنة، وإذا كان العجز هو سبب نهاية الخدمة في الحكومة لصاحب العلاقة.

ولفتت مؤسسة التقاعد إلى أنه لن يقبل طلب الضم إذا كانت المدد المطلوب ضمها قد تم التعويض عنها، أو كانت المدة أقل من 12 شهراً.

وشددت مؤسسة التقاعد على ضرورة إرفاق صور من قرار الفصل أو إخلاء الطرف من آخر جهة خاضعة لنظام التقاعد المدني، أو وثائق الفصل لكل الخدمات الخاضعة لنظام التقاعد العسكري، بالإضافة لصور من البطاقة الشخصية، وجميع صفحات شهادة اشتراك التأمينات الاجتماعية.







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