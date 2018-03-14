التميمي يبحث التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني بمونتريال

المواطن - الرياض

زار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالحكيم بن محمد التميمي، والوفد المرافق له، المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) بمقرها في مونتريال بكندا، والتقى خلال الزيارة بالوفد الدائم للمملكة لدى المنظمة.

واطلع خلال اللقاء على أنشطة وأعمال الوفد الدائم، والمشروعات المستقبلية التي يعتزم الوفد تنفيذها هناك.

من جهة أخرى ىعقد رئيس هيئة الطيران المدني اجتماعًا مع رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للطيران المدني الدكتور أولومويابينارد أليو، جرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات والتعاون بين الهيئة والمنظمة في المجالات كافة بما يسهم في تطوير قطاع الطيران المدني في المملكة والمنطقة، كما اجتمع مع الأمينة العامة للمنظمة الدكتورة فانغ ليو لمناقشة اتفاقيات التعاون في مجالات الأمن والسلامة وتوفير فرص التدريب لمنسوبي الهيئة.

وقال الأستاذ عبدالحكيم التميمي، في كلمة ألقاها أمام ممثلي وأعضاء المنظمة، إن المملكة التزمت منذ التوقيع على اتفاقية شيكاغو بالمعايير والممارسات الموصى بها، وقامت بدعمها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية لضمان مستوى عالٍ من السلامة والفعالية والكفاءة، وأضاف: استضافت المملكة مقر منظمة السلامة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والبرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، وقامت بتأمين التكلفة التشغيلية الكاملة للسنتين الأولى والثانية، وهذا جزء من مساهمة المملكة في الأهداف الاستراتيجية للمنظمة الدولية للطيران المدني من خلال دعم عدد من المشاريع في المنطقة.

وأشار إلى أن المملكة ستستضيف “القمة الرابعة لسلامة الطيران المدني لمنطقة الشرق الأوسط،وتوفير بيانات موجزة لمديري العموم والرؤساء التنفيذيين” في نهاية شهر سبتمبر 2018، و”منتدى الطيران العالمي” خلال الربع الأول من عام 2019 من أجل متابعة أعمال”المؤتمر الوزاري العالمي للطيران” وإعلان الرياض الذي وقع في أغسطس 2016م.

وأكد اهتمام المملكة بالمسائل الناشئة في الطيران المدني مثل “التحكم بالطائرات عن بُعد”، ومسائل الأمن السيبراني الذي سيكون له أكبر الأثر في مستقبل الطيران المدني.

من جهة أخرى التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمندوب الدائم للولايات المتحدة الأمريكية لدى المنظمة الدولية للطيران المدني السفير ثوماس كارتر، والمندوب الدائم لجمهورية روسيا الاتحادية لدى المنظمة السفير سيرجي جوديكوف، والمندوب الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى المنظمة السيد شنج جين يانج، كلاًّ على حدة، وجرى خلال اللقاءات استعراض سبل تطوير العلاقات والتعاون في مجالات الطيران والنقل الجوي.







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