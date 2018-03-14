التواصل الحكومي يستعرض البرنامج الإعلامي الموحد

المواطن - الرياض

عقد مركز التواصل الحكومي اليوم، اجتماعه التنفيذي الخامس للبرنامج الإعلامي الموحد للأجهزة الحكومية، بحضور نحو 40 ممثلاً عن العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسى في الأجهزة الحكومية.

ونقل مدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبدالله المغلوث لممثلي الأجهزة الحكومية في بداية اللقاء، شكر وتحيات وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد على جهودهم خلال الفترة الماضية، مثمناً حرصهم على تعزيز التنسيق الإعلامي الفعّال بين الأجهزة الحكومية.

وتحدث الدكتور المغلوث خلال اللقاء عن مخرجات جولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إلى المملكة المتحدة، وما تم خلالها من تنسيق إعلامي وتكاتف للجهود بين الأجهزة الحكومية مما ساهم في إبراز وتسليط الضوء على هذه الزيارة من خلال هوية موحّدة عزز من نجاحها، متطلعاً إلى مزيدٍ من العمل المشترك في المناسبات المقبلة لدعم وتعزيز وتوحيد الرسائل الإعلامية عن طريق عقد الاجتماعات التنسيقية.

واستعرض المغلوث جدول الأعمال الإعلامية والفعاليات خلال الأسبوع القادم، ولفت إلى جهود إدارات العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي في الأجهزة الحكومية وتعاونهم ومبادرتهم بتزويد المركز بالخطط الأسبوعية، مما يتيح لفريق المركز فرصة التواصل معهم والتنسيق مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بشأن الحملات الإعلامية والبرامج المختلفة، وذلك لمنع ازدواجية وتضارب إقامة الفعاليات وإعطاء كل مناسبة حقها في الزخم والتأثير المطلوبين.







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