التونسي ساسي: لدي الكثير لأقدمه للنصر وجمهوره

المواطن – عبدالناصر سيد

قال المهاجم التونسي فرجاني ساسي: إنه ما زال لديه الكثير ليقدمه لنادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، وسيحاول تطوير مستواه لإرضاء جماهير العالمي.

وأكد ساسي، في تصريح تلفزيوني، أنه ما زال لديه الكثير لكي يقدمه لجمهور العالمي، ويسعى لإثبات ذاته مع نادي النصر وتحقيق الانتصارات معه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الفوز على الرائد جاء بصعوبة بالغة، فالفوز هو أهم شيء بالنسبة لنا رغم الأخطاء التي وقعنا فيها، والتي سنحاول العمل على تلافيها خلال الفترة المقبلة.

وبفوز اليوم، ارتفع رصيد النصر إلى 34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند 17 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير.







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