التويجري: أؤيد احتراف اللاعبين.. وهذا الثنائي لن يعود من إسبانيا

المواطن - مروة نبيل

أكد المشرف الفني على اللاعبين السعوديين في إسبانيا عبدالحكيم التويجري، أن النجوم المحترفين في الدوري الإسباني يُمارسون الاحتراف؛ الأمر الذي سيُساعدهم كثيرًا وستكون له فائدة كبيرة عليهم.

وقال التويجري خلال تصريحات تلفزيونية: “مشروع احتراف اللاعبين بإسبانيا له أبعاده أكبر من الشهور الماضية، لكنهم يعيشون الاحترافَ الحقيقي ويملكون فرصة لترك بصمة للاعب السعودي في إسبانيا”.

وتابع المشرف الفني على اللاعبين السعوديين بإسبانيا: “وجود اللاعبين كمحترفين في إسبانيا ليس تجهيزاً لكأس العالم فقط لكنه مشروع دولة.. مصر لم تُفاجَأ بالنجم محمد صلاح كنجم في الدوري الإنجليزي لكنهم يحترفون منذ سنوات”.

وأضاف قائلًا: “اللاعبون السعوديون يمارسون الاحتراف في إسبانيا وكأنها وظيفة لهم بوقت محدد والتزام تام بالتمارين .. كل اللاعبين سيستفيدون باحترافهم الحقيقي ونشكر مبادرة معالي رئيس الهيئة”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “أي لاعب ينتقل بنصف الموسم سيجد الصعوبة لتثبيت نفسه بفريقه الجديد لكن نشكر معالي رئيس هيئة الرياضة على جرأة القرار والطموح لكن لو بدأ المشروع في الصيف لاختلف الوضع بشكل كامل وسنجد نتائج أفضل”.

واستكمل التويجري تصريحاته قائلًا: “لو كان معالي تركي آل الشيخ موجودًا بعد التأهل لكأس العالم مباشرة لحقق مشروع احتراف اللاعبين في إسبانيا نجاحات أكبر .. علي النمر وعبدالله الحمدان لن يعودا من إسبانيا”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “أنا أؤيد احتراف اللاعبين من الأولمبي والشباب ليحقق مشروع احتراف اللاعبين نجاحات كبيرة.. ومحمد البريك ومحمد كنو وجمال باجندوح وسلمان المؤشر مهيئين للاحتراف خارجيًا”.







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