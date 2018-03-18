الثأر شعار الأخضر أمام أوكرانيا بعد 12 عامًا

المواطن – عبدالناصر سيد

ستحمل مباراة السعودية أمام أوكرانيا الودية التي ستقام يوم الجمعة المقبل في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بروسيا الصيف الجاري الطابع الثأري للأخضر.

ويسعى المنتخب السعودي للثأر من نظيره الأوكراني بعد غياب دام 12 عامًا، وتحديدًا منذ عام 2006 حيث إن مواجهة الجمعة هي الثانية في تاريخ المواجهات التي جمعت بين الفريقين.

وبخلاف رغبة نجوم الأخضر في الاستفادة من المباراة إلا أن طابع الثأر سيكون السمة السائدة في أدائهم لطمأنة الجماهير على المستوى الحقيقي للاعبين قبل انطلاق العرس العالمي.

وسوف تكون مباراة السعودية وأوكرانيا القادمة هي ثاني مواجهات المنتخبين تاريخيًا حيث قد التقيا من قبل في كأس العالم 2006 بألمانيا وفاز المنتخب الأوكراني وقتها برباعية نظيفة.

وكان يدرب السعودية في المونديال المدير الفني البرازيلي باكيتا، لذا فإنه بعد السنوات الطويلة يسعى الأخضر لتحقيق الانتصار على لاعبي أوكرانيا.

ومن المرتقب أن يخوض بيتزي تلك المباراة بالقوة الضاربة للأخضر وبنجوم الصف الأول والمحترفين بالدوري الإسباني، للوقوف على المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين، والتعرف على نقاط القوة والضعف فيهم قبل انطلاق العرس العالمي.

ويأمل المنتخب السعودي في عبور المنتخب الأوكراني والتعرف على أسلوب اللعب الشبيه، بكرة القدم الروسية، خصوصًا أن هذا ما يشغل بال المدير الفني الأرجنتيني خوان بيتزي.

ويسعى بيتزي من خلال لقاء أوكرانيا معرفة كافة التفاصيل عن أسلوب اللعب الخاصة بالمنافس، ولا يهمه المكسب أو الخسارة في مثل هذه المواجهات، وإن كان يسعى أيضًا لإظهار القدرات الكاملة للاعبيه.







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