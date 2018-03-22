الثقافة تعلن استعدادها لمشاركة المملكة في معرض البحرين الدولي للكتاب

المواطن - واس:

أكملت وزارة الثقافة والإعلام استعداداتها للمشاركة في معرض البحرين الدولي للكتاب 2018م، الذي سيبدأ يوم 28 من شهر مارس الحالي ويستمر حتى يوم السابع من شهر أبريل المقبل.

وتأتي مشاركة الوزارة في هذه النسخة من المعرض في إطار اختيار المملكة العربية السعودية ضيف الشرف للمعرض من قبل الهيئة العامة للثقافة والآثار في مملكة البحرين.

وبناءً على موافقة المقام السامي الكريم بتلبية الدعوة التي تلقاها معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، من الشيخة مي آل خليفة، رئيس هيئة الثقافة والآثار في مملكة البحرين، بأن تكون المملكة العربية السعودية ضيف الشرف في معرض البحرين الدولي للكتاب لهذا العام 2018م، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وفي إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع البلدين الشقيقين وجه صاحب المعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، بمشاركة وزارة الثقافة والإعلام بفعاليات ثقافية متنوعة، تعزز حضور المملكة الفعال وتتناغم مع مكانة مملكة البحرين لدى أشقائهم في المملكة العربية السعودية.

وقد أنهت الوزارة جميع استعداداتها لهذه المناسبة، وأبدت جاهزيتها لهذه المشاركة، وستشارك بفعاليات ثقافية تتمثل في عدد من الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية، بالإضافة إلى المشاركة بفرقة فنية لتقديم بعض الألوان التراثية وجناح الصور الفوتوغرافية الذي يتحدث عن تاريخ علاقات البلدين الوثيقة خلال الحقبة الزمنية الماضية إلى وقتنا الحاضر.

وستشارك الوزارة بفعاليات أخرى مثل عروض الأفلام وعروض الرسم المباشر والرسم على الجلد والنحت على الخشب، وهناك أيضا مشاركة بمعرض فني لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ستشارك وزارة الثقافة والإعلام بجناح للكتب، تم اختيارها بعناية وتركز على الثقافة والفكر والأدب والفنون والمعلومات التي ستثري زوار المعرض، فيما أتاحت الوزارة الفرصة أيضا لعددٍ من الجهات الحكومية المشاركة في جناح المملكة بإصداراتها، ومن تلك الجهات الجامعات السعودية من خلال جناح وزارة التعليم، وكذلك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، وكلية الملك فهد الأمنية.







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