الجار الله: زيارة ولي العهد للقاهرة تؤكد فشل قنوات الشر والجحور

المواطن - الرياض

أكد رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية أحمد الجار الله، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة، تؤكد الفشل الذريع لقناة “الجزيرة” وكل قنوات الشر الإخوانية.

وقال الجار الله، في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “زيارة ولي العهد لمصر دليل فشل كل قنوات الشر الإخوانية ومنها قناة الجزيرة وقنوات الإخوان في تركيا ولندن وقنوات الجحور وجيش المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي…”.

وأضاف الجار الله:” كل هذا لم يستطع التأثير على علاقات مصر مع دول مجلس التعاون المهمة. أكاذيب وقصص وإسقاطات من قصص الماضي كلها فشلت”.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد استهل بالأمس جولته الخارجية بزيارة مصر، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وشهد ولي العهد والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في القاهرة، مساء أمس، توقيع ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم استثمارية بين البلدين في عدد من المجالات.

وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:

1- اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفصلي، ومن الجانب المصري معالي وزير البيئة الدكتور خالد فهمي.

2- الاتفاق المعدِّل لاتفاق إنشاء صندوق سعودي مصري للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، ومن الجانب المصري معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

3- مذكرة تفاهم بشأن تفعيل الصندوق السعودي المصري للاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ومن الجانب المصري معالي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

4- برنامج تنفيذي للتعاون المشترك لتشجيع الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية، والهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، وقعها من الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ومن الجانب المصري وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.







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