الجامعة العربية: صاروخ الحوثي على الرياض يوسع دائرة النزاع المسلح

المواطن - الرياض

أدانت جامعة الدول العربية قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بإطلاق عدة صواريخ بالستية إيرانية الصنع، مساء أمس، على عدة مناطق في المملكة العربية السعودية، من بينها العاصمة الرياض.

وقال المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية الوزير المفوض محمود عفيفي في بيان اليوم، إن إطلاق هذه الصواريخ يؤكد من جديد استمرار نهج هذه الميليشيا الانقلابية، ومن يدعمها، في السعي لزعزعة أمن واستقرار المملكة، واستهداف مواقع مدنية بما يمكن أن يؤدي إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين الأبرياء، وبما يؤدي أيضاً إلى توسيع دائرة النزاع المسلح القائم في اليمن منذ عدة سنوات لتشمل الجوار الإقليمي.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تمثل انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الخاص بتطوير البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، ورقم 2216 الخاص بوقف تزويد الميليشيا التي تعمل خارج نطاق الشرعية في اليمن بالأسلحة، مجدداً الإشارة إلى القرار الصادر في هذا الشأن عن اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في دورته غير العادية في 19 نوفمبر 2017.

وكان التحالف العربي قد أعلن أمس أن قوات الدفاع الجوي رصدت عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة، ونجحت في اعتراضها.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد طيار تركي المالكي إن “ثلاثة من الصواريخ التي تم اعتراضها كانت باتجاه مدينة الرياض، وواحدًا باتجاه خميس مشيط، وواحدًا باتجاه نجران، واثنين باتجاه جازان، وتم إطلاقها بطريقة عشوائية وعبثية لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان”.

وأكد المتحدث أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ وتدميرها، مضيفًا أن اعتراض الصواريخ أدى إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية.

ووصف المالكي هذا العمل بالعدائي والعشوائي من قبل الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مجددًا اتهامه لطهران بالتورط في دعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العربي أن ذلك “تحد واضح وصريح وخرق للقرار الأممي (2216)، والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”، مشيرًا إلى أن “إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفة للقانون الدولي الإنساني”، مؤكدًا أن “ما تقوم به الميليشيا الحوثية يعد تطورًا خطيرًا”.







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