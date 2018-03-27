الجبال: متفائل بالعرب في المونديال.. وهذا سبب تألق الفتح

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، التونسي فتحي الجبال، عن سبب تألق فريقه في منافسات هذا الموسم، مُعربًا في الوقت ذاته عن تفاؤله بقدرة المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا على التأهل إلى دور الـ16.

وقال المدرب التونسي فتحي الجبال خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “هدف جميع المنتخب العربية المشاركة في كأس العالم 2018 هو العبور من دوري المجموعات .. وأنا متفائل بممثلينا العرب”.

وتابع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تصريحاته قائلًا: “بحكم وجودهم في مجموعة واحدة، أتوقع أن يتجاوز المنتخب السعودي أو المنتخب المصري دور المجموعات في كأس العالم”.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى مع نظيره المصري بصحبة منتخبي روسيا وأوروغواي، وتتواجد تونس في المجموعة السابعة مع بلجيكا وإنجلترا وبنما، فيما وقعت المغرب في المجموعة الثانية مع البرتغال وإسبانيا وإيران.

وأضاف الجبال: “معرفة الهدف، والعمل كمجموعة، وانضباط اللاعبين من أهم أسباب عودة الفتح لتحقيق النتائج الايجابية.. وأتمنى أن ننهي الموسم في المركز الذي نطمح له، ومن مميزات الفتح أن اللاعب الجاهز هو الذي يُشارك في المباراة، والدليل مشاركة عدد كبير من اللاعبين في مباريات الفريق هذا الموسم”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “لدينا 8 مباريات بشباك نظيفة، وهذا دليل معرفة اللاعبين لأدوارهم الدفاعية والهجومية.. وهذا الذي يصنع الفارق.. نتائجنا التاريخية ليست جيدة أمام النصر، ومتى ما أردنا المركز الرابع يجب أن نحقق نتيجة إيجابية”.

وعن الفريق الأقرب للتتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين وأفضل اللاعبين هذا الموسم، قال فتحي الجبال: “عذرًا جماهير الأهلي .. الهلال سيحسم اللقب في الكلاسيكو.. عبدالله عطيف ونوح الموسى من أفضل اللاعبين المحليين هذا الموسم، ومحترف الاتحاد التشيلي كارلوس فيلانويفا أفضل لاعب أجنبي هذا الموسم”.







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