الجبلين والوشم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمرة الأولى

المواطن - واس

تأهل فريقا الجبلين والوشم إلى مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم للموسم المقبل .

وجاء تأهل الجبلين بعد تصدره المجموعة الأولى لدوري الدرجة الثانية برصيد 36 نقطة بفوزه على نظيره الرياض 2-1 الْيَوْمَ على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية بحائل ضمن الجولة 18 والأخيرة للمسابقة .

كما تأهل الوشم بتصدره المجموعة الثانية برصيد 35 نقطة بفوزه في الجولة الأخيرة على مستضيفه فريق وج 2-1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمحافظة الطائف .







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