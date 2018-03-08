الجبير: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على علاقاتنا بها

المواطن - لندن

أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن العلاقات السعودية البريطانية لن تتأثر بخروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.

وكان وزير الخارجية قد عقد اجتماعاً اليوم في لندن مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

وقال جونسون في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء: إن بريطانيا والسعودية ترغبان في تعزيز نظام الأمم المتحدة لتفتيش السفن المتجهة إلى اليمن.

يأتي ذلك فيما يواصل ولي العهد عقد العديد من اللقاءات مع المسؤولين السياسيين ورجال المال والأعمال ورؤساء البنوك الكبرى في بريطانيا.

وقبل قليل التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة البريطانية لندن، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، يرافقه الرؤساء التنفيذيون لكبرى الشركات البريطانية، بحضور أصحاب المعالي من الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتنموية والفرص الواعدة بشأنها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .







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