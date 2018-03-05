الجبير: زيارة ولي العهد ستنقل العلاقات مع بريطانيا إلى مستوى أعلى

المواطن- الرياض

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن البريكسيت لا يفقد جاذبية بريطانيا كوجهة للاستثمارات، موضحًا أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستنقل العلاقات مع بريطانيا إلى مستوى أعلى.

وتوقع الجبير توقيع عدد من مذكرات التفاهم بشأن قضايا عدة خلال زيارة ولي العهد المرتقبة إلى بريطانيا.

وفي سياق آخر، شدد الجبير على أن المملكة والإمارات على اتفاق تام بشأن اليمن.

وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية في بريطانيا زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المرتقبة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتقل مباشرة صاحب السمو إلى لندن بعد انتهاء زيارته الجارية لمصر.

ووفقًا لما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية، فإن جدول زيارة محمد بن سلمان ضمن جولته الخارجية الأولى منذ أن أصبح وليًّا للعهد في يونيو الماضي، ستتضمن زيارة إلى قلعة وندسور العريقة، حيث سيكون في استقباله هناك الملكة إليزابيث الثانية، والتي تعتبر هذه القلعة مقرًا للترفيه والاستجمام على مدار عقود طويلة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن محمد بن سلمان سيكون ضيف شرف على مأدبة عشاء ستحضرها الملكة إليزابيث الثانية في القلعة الشهيرة.







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