الجبير: زيارة ولي العهد لأميركا تستغرق أسبوعين يزور خلالها 7 مدن

المواطن - الرياض

كشف وزير الخارجية عادل الجبير عن جانب من تفاصيل زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للولايات المتحدة والتي بدأت اليوم.

وقال الجبير : سمو ولي العهد سيصل إلى الولايات المتحدة اليوم ١٩ مارس وتستمر زيارته إلى ما يقارب أسبوعين سيقوم خلالها بزيارة ٧ مدن وسيجري لقاءات سياسية واقتصادية وتنموية، في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

يذكر أن الديوان الملكي كان قد أعلن اليوم أنه بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2 / 7 / 1439هـ الموافق 19 / 3 / 2018م ، في زيارة رسمية للولايات المتحدة ، يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، وعددًا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.







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