الجبير لـ فوكس نيوز: توافق في الرؤى بين المملكة وأمريكا بشأن العديد من القضايا

المواطن - واشنطن

أكد وزير الخارجية عادل الجبير، أن علاقات شخصية قوية تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف في حوار مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، أنه يوجد توافق في الرؤى بين المملكة وأمريكا بشأن العديد من القضايا.

وأضاف “نعمل على حل سلمي من أجل يمن موحد دون أي تواجد لإيران وميليشيا حزب الله.. وأيضاً سوف نحمي بلادنا وشعبنا.

وتابع “نحن قلقون حيال المساعدات الإنسانية في اليمن، ونُنفذ برنامجاً للمساعدات بأكثر من مليار دولار مع حلفائنا في الإمارات العربية المتحدة، واتخذنا العديد من التدابير لإيصال المساعدات إلى داخل اليمن.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي أطلقت 100 صاروخ باليستي على المملكة، منها اثنان على العاصمة الرياض، وعلينا أن نؤكد أننا سنحمي شعبنا وبلادنا.

واستطرد قائلاً: “المأساة في سوريا لم تنته مع توقف المعارك.. والمملكة والولايات المتحدة تسعيان للضغط على نظام الأسد للقبول بالمحادثات السياسية.

ولفت إلى أن هناك خللاً واضحاً في الاتفاقية النووية مع طهران، وندعم سياسات ترامب حيال إيران، مؤكداً أن إيران تمثل خطراً على العالم وهي المسؤول الأول عن الإرهاب.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :