الجبير من لندن.. اتفاق على ردع إيران ومناقشة للتحديات
فرص كبيرة للتعاون بين البلدين لتحقيق رؤية المملكة 2030

الجبير من لندن.. اتفاق على ردع إيران ومناقشة للتحديات

2018/03/07
الساعة 11:54 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن- الرياض

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة وبريطانيا اتفقتا على ضرورة ردع إيران ووقف دعمها للإرهاب.

وأوضح الجبير، في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني من لندن، أن رؤية المملكة 2030 تشمل إعادة هيكلة شاملة لمعظم المؤسسات الحكومية لمواكبة المرحلة، مضيفًا أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين السعودية وبريطانيا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ولفت وزير الخارجية إلى أن العلاقات بين البلدين “تاريخية”، فضلًا عن أن التعاون قائم في مختلف المجالات.

وتابع وزير الخارجية أن هناك عدة ملفات ناقشها مع نظيره البريطاني عبر جلسة مشاورات مكثفة، منها التحديات التي تؤثر في الاستقرار بالمنطقة.

وبالنسبة إلى الملف اليمني، أوضح الجبير أن المملكة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

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