الجبير من لندن.. اتفاق على ردع إيران ومناقشة للتحديات

المواطن- الرياض

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن المملكة وبريطانيا اتفقتا على ضرورة ردع إيران ووقف دعمها للإرهاب.

وأوضح الجبير، في مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني من لندن، أن رؤية المملكة 2030 تشمل إعادة هيكلة شاملة لمعظم المؤسسات الحكومية لمواكبة المرحلة، مضيفًا أن هناك فرصًا كبيرة للتعاون بين السعودية وبريطانيا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ولفت وزير الخارجية إلى أن العلاقات بين البلدين “تاريخية”، فضلًا عن أن التعاون قائم في مختلف المجالات.

وتابع وزير الخارجية أن هناك عدة ملفات ناقشها مع نظيره البريطاني عبر جلسة مشاورات مكثفة، منها التحديات التي تؤثر في الاستقرار بالمنطقة.

وبالنسبة إلى الملف اليمني، أوضح الجبير أن المملكة ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى اليمن.







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