الجبير يبحث القضايا الإقليمية والدولية مع أعضاء من البرلمان البريطاني

المواطن- واس

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، اليوم الثلاثاء، مجموعةً من أعضاء البرلمان البريطاني.

وجرى خلال اللقاء تناول القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها، وسبل تعزيز العلاقات التاريخية والمتميزة بين المملكة والمملكة المتحدة.

كما التقى وزير الخارجية ممثلي وسائل الإعلام البريطانية وكُتاب الرأي في لقاء مفتوح تناول رؤية المملكة 2030 ونظرة المملكة إلى العلاقات مع المملكة المتحدة والحرص المشترك على تنميتها وتطويرها.

وأجرى الجبير عددًا من اللقاءات الإعلامية مع قنوات وإذاعات بريطانية.

وحضر اللقاءات وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.







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