الجدعان: ولي العهد يبحث عن الفرص الاستثمارية خلال زيارته لأميركا

المواطن - نيويورك

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الأمير محمد بن سلمان يبحث عن الفرص الاستثمارية السعودية – الأميركية خلال زيارته إلى الحالية إلى واشنطن.

وقال الجدعان في كلمة له أثناء منتدى الرؤساء التنفيذييين السعودي – الأميركي المنعقد حاليا في نيويورك إن رؤية 2030 انطلقت ببرامج مختلفة تهدف إلى تطوير الاقتصاد السعودي، وتطوير جودة الحياة.

ويأتي منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأميركي في مدينة نيويورك تحت عنوان عصر التحول: من الرؤية إلى التنفيذ، والذي سيجمع كبار المسؤولين التنفيذيين في كبرى الشركات في البلدين في كل المجالات مع كبار المسؤولين من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

وستركز المناقشات على تعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية، وتحديد العوامل المساعدة المحتملة لإقامة روابط اقتصادية أوثق وعلاقات تجارية أعمق، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار التي تحفزها رؤية المملكة 2030، وتبادل الأفكار والخبرات المؤثرة لتسهيل أفضل الممارسات.

كما سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تتيح الفرصة للحضور بالتعرف على تراث وثقافة المملكة العربية السعودية الغنية.

ويسهم المنتدى في رسم ملامح مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ويفتح آفاقاً جديدة من التعاون والشراكات بين الجانبين، في منظور رؤية المملكة 2030.

ويرفد المنتدى الأفكار والرؤى عن سبل زيادة وتنمية الاستثمارات بينهما، والتعرف على أبرز التحديات التي قد تواجه تدفق الاستثمارات البينية بين الجانبين والإسهام في إيجاد الحلول.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :