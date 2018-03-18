الجدعان يستعرض تجربة المملكة الاقتصادية أمام وزراء مالية مجموعة العشرين

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_الرياض

يشارك محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية، في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين خلال الرئاسة الأرجنتينية، المقرر عقده في مدينة بوينس آيرس بالأرجنتين يومي الاثنين والثلاثاء، 19 و20 مارس 2018م.

وتهدف أعمال الاجتماع إلى استعراض التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ومناقشة سبل مواجهة المخاطر والتحديات وتعزيز التعاون بين دول المجموعة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

خلال الاجتماع الذي يمتد على مدى يومين، سيشارك وزير المالية في جلسات الاجتماع التي تغطي مواضيع مختلفة تشمل: تطورات الاقتصاد العالمي والتشريعات المالية، والبنية المالية الدولية، والضرائب الدولية، والبنية التحتية، والتدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي هذا الصدد، قال الجدعان : “بصفتها عضواً في مجموعة دول العشرين، تأخذ المملكة مسؤولياتها الدولية على محمل الجد، لا سيما بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه على المستوى الإقليمي والدولي. إن مشاركتنا في هذا الاجتماع دليل واضح على التزامنا بالتعاون مع دول المجموعة من أجل تعزيز النمو العالمي الشامل والمستدام. كما يعكس موضوع الاجتماع -إطلاق العنان لإمكانيات الشعوب – التحولات التي نحققها في بلادنا ضمن إطار رؤية المملكة 2030 للمساعدة في تعزيز الآفاق المستقبلية لشعبنا”.

وأضاف: “تتيح مشاركتنا في هذا الاجتماع الفرصة لمناقشة المواضيع المجدولة مع شركائنا الرئيسيين حول العالم واطلاعهم على تجارب المملكة في الإصلاحات المالية والاقتصادية والتقدم الذي أحرزناه في شتى مجالات التنمية “.







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