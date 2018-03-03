الجزائري دوخة: اللعب للنصر حلم لأي لاعب

المواطن – عبدالناصر سيد

قال الجزائري عز الدين دوخة، حارس مرمى أُحد، إن اللعب في صفوف النصر يُعتبر بمثابة حلم لأي لاعب، لكنه لا يفكر حاليًا في العروض التي تلقاها مؤخرًا.

وأكد دوخة في تصريح تلفزيوني أن النصر فريق عالمي، والجميع يتمنى اللعب له، وارتداء قميصه حلم لأي لاعب، لكن شغله الشاغل في الوقت الحالي هو التركيز مع أُحد، ومحاولة تحسين نتائجه في دوري المحترفين السعودي.

وأضاف أن 4 جولات قادمة في الدوري السعودي سيحاول فيها لاعبو الفريق قدر المستطاع تحقيق الانتصارات، ومحاولة التخلص من مشكلة اللعب الجيد دون تحقيق الفوز.

يُذكر أن أُحد يحتل المركز الثالث عشر وقبل الأخير، في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي، برصيد 18 نقطة، قبل 4 جولات على نهاية المسابقة.







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