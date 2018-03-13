الجزيرة الإماراتي يعود من إيران بنقطة في أبطال آسيا

المواطن- عبدالناصر سيد

عاد فريق الجزيرة الإماراتي بتعادل من الأراضي الإيرانية في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ونجح الجزيرة في تحقيق التعادل مع مضيفه تركتور سازي تبريز الإيراني بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من البطولة القارية.

وأنهى الفريق الإماراتي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة 44.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث جاءت الدقيقة 78 ليتمكن تركتور سازي تبريز من إدراك التعادل عبر فرزاد حاتمی.

بذلك، ارتفع رصيد الجزيرة إلى 5 نقاط في الوصافة بفارق نقطتين خلف أهلي جدة السعودي المتصدر، فيما ارتفع رصيد تركتور سازي تبريز إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير.







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