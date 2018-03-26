الجزيرة تفضح نفسها بتواطئها في استهداف الحوثي للرياض

المواطن- الرياض

إثباتات خيانة تنظيم الحمدين والنظام القطري تنكشف يومًا بعد يوم، وهذه المرة لم يعد هناك سوى اليقين بعلاقة قطر بالميليشيا الحوثية الإيرانية التي استهدفت الرياض مساء أمس الأحد بصاروخ اعترضه أبطال الدفاع الجوي.

وتسابق قناة الجزيرة الذراع الإعلامية للدولة الراعية للإرهاب، نفسها في الوصول إلى المتطرفين ودعاة الفتنة، حيث نشرت تصريحات زعيم الميليشيا الحوثية حول العملية، وهو ما يؤكد أن مقاطعة قطر كانت خطوة ضرورية لنبذ الخيانة ومحاصرة الإرهاب في المنطقة بل والعالم.

وربط البعض بين تغريدات قناة الجزيرة المعادية للمملكة وبين محاولة استهداف الرياض عبر صواريخ الحوثي، وهي دليل إدانة يؤكد وجود رابط بين هذه النقاط.







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