الجمارك توجه رسالة مهمة لعملائها حول عملية الاستيراد

المواطن - الرياض

دعت الجمارك السعودية عملاءها بكافة فئاتهم إلى التعرف على الإرشادات والتعليمات المتعلقة بعملية الاستيراد، التي يُسهم تطبيقها في إنهاء الإجراءات الجمركية بكل سهولة ومرونة وفي زمن قياسي.

وتضمّنت التعليمات ضرورة معرفة المستندات اللازمة قبل الاستيراد، إضافة إلى أنه يجب على المستورد التأكد من نوع ووزن ومنشأ وكمية محتويات الإرسالية قبل شحنها إلى المملكة، مع أهمية التأكد من عدم احتواء الإرسالية على أي من السلع أو المواد التي يُمنع دخولها، وعدم منح وكالات أو تفويضات لأشخاص مجهولين.

كما أكدت الجمارك ضرورة عدم التصرف بالبضاعة عند إدخالها بإجراء “تعهد بعدم التصرف” إلا بعد معرفة نتيجة المختبر حول سلامة البضاعة من أي قيد أو منع لا يسمح بدخولها، مع أهمية مراجعة الجمارك لحين استلام النتيجة، ولإنهاء الإجراءات الجمركية بكل يُسر ومرونة، دعت الجمارك السعودية إلى ضرورة تقديم المستندات الجمركية اللازمة قبل وصول السفينة لمنفذ الدخول، مع أهمية التأكد من الحصول على الإذن المسبق للاستيراد المؤقت. وفيما يتعلق بالإرساليات الواردة بنظام “الإدخال المؤقت” شددت الجمارك على ضرورة التقيّد بالمدة النظامية الممنوحة لإخراج الإرسالية.

من جانب آخر أوضحت الجمارك السعودية أنه سيتم بدء التطبيق الإلكتروني للتعاملات الإلكترونية فيما يتعلق بالبيانات الجمركية، حيث يلزم المستفيد من هذه الخدمة في حالة الاستيراد أو التصدير تقديم بيان جمركي تفصيلي وفق النماذج المعتمدة في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، كما يلتزم المستفيد “الأصيل أو من يقوم مقامه” بحفظ جميع المستندات لديه لمدة 5 سنوات وفقًا لما تقتضيه أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، موضحةً أن المخالف لذلك سيتحمّل مسؤولية التفريط بالمستندات قبل هذه الفترة.

كما دعت الجمارك السعودية عملاءها المستفيدين إلى مراجعة أقرب منفذ جمركي لتحديث بياناتهم ووسائل الاتصال “هاتف، جوال، فاكس، بريد إلكتروني ، العنوان الوطني” التي يمكن للجمارك أن تتواصل معهم من خلالها.







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