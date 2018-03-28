الجماهير السعودية تتوقع طرفي نهائي المونديال

المواطن – مروة نبيل

تفاعلت الجماهير السعودية مع بطولة كأس العالم 2018 المُقرر انطلاقها في روسيا الصيف المقبل، عبر هاشتاق توقعي للمونديال على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأصبح هاشتاق توقعي للمونديال في المركز الثاني بقائمة الأكثر تداولًا في المملكة على “تويتر”، بعد مشاركة أكثر من 43 ألف مغرد، وتبادلوا توقعاتهم بشأن طرفي نهائي المونديال ونتائج المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2018.

وقال الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الجميعة: “فرنسا بطلة كأس العالم 2018″، وأضاف “محمد السعد”: “البرازيل”، وكتب حساب يحمل اسم “هذا طبعي وانتهاجي”: “وهل يوجد غيرهم أكيد إسبانيا”، وتابع “عبدالله”: “نهائي كاس العالم: فرنسا vs البرازيل”، وعلق “جمال عدنان” قائلًا: “إسبانيا بصراحة تخوف”.

وكتب آخر: “بالنسبة لمنتخبنا أتوقع هزيمة من روسيا والأورغواي والتعادل مع مصر وترتيبنا الأخير ضمن المجموعة ومن ثم الخروج مبكرًا، أما اللقب لن يخرج عن أحد هذه المنتخبات (البرازيل- ألمانيا- إسبانيا- فرنسا)، وأتوقع النهائي بين البرازيل وإسبانيا والبرازيل تفوز باللقب”.

وتابع “محمد”: “البرتغال وإسبانيا وإن شاء الله البرتغال”، وقال “أحمد”: “أتوقع فرنسا حتفوز بالمونديال”، وكتب حساب يحمل اسم “الفيصلي وجه السعد”: “إسبانيا وألمانيا في النهائـي”، وأضاف “أبو ميسم”: “النهائي فرنسا والبرازيل والكأس لفرنسا إن شاء الله”.

وتفاعل “عبد الله بن محمد” مع هاشتاق توقعي للمونديال وقال: “برازيل أو إسبانيا ولو الأرجنتين عدل من وضعه ورتب أوراقه بيكون من نصيبه”، وقال “محمد +65”: “السعودية وتونس من المجموعات أوت والمغرب ومصر من دور الـ16 أوت نصف النهائي بين بلجيكا وألمانيا وإسبانيا والبرازيل والنهائي بين إسبانيا والبرازيل”.

وأضاف “محمد”: “ألمانيا وفرنسا طرفي النهائي (ألمانيا البطل) أفضل لاعب كريستيانو رونالدو الهداف محمد السهلاوي أفضل حارس محمد العويس أفضل مدافع راموس أفضل مدرب يواخيم لوف اللعب النظيف إسبانيا الحصان الأسود منتخب المغرب”.







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