الجماهير تتوقع عبور الأهلي لعقبة الرائد بالدوري السعودي

المواطن – الرياض

توقعت الجماهير تحقيق فريق الأهلي انتصارًا على الرائد، في اللقاء الذي سيجمع بينهما مساء اليوم، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وأجرت صفحة دوري المحترفين السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استفتاء جماهيري حول توقعاتهم لمباراة الأهلي مع الرائد، على أن يتم غلق باب التصويت على الاستفتاء خلال ساعتين.

ورجح ما يقرب من 52% من تحقيق الأهلي للفوز، فيما رشح 30% فوز الرائد، وتوقع 18% انتهاء المواجهة بين الفريقين بالتعادل.

ويحاول الأهلي مواصلة سلسلة انتصاراته على حساب المنافس، وتحقيق الانتصار السادس عشر له على الرائد، وتأكيد تفوقه عليه في الموسم الحالي بعدما نجح في تحقيق الفوز في الدور الأول بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

ولم ينجح الرائد في عبور الأهلي إلا في مناسبتين فقط؛ لذا فإنه يحاول تحقيق الانتصار الثالث له في تاريخ مواجهاته بالمنافس، بالإضافة إلى الثأر للهزيمة التي مُني بها في الدور الأول، ومحاولة الهروب من منطقة الخطر؛ حيث إنه يمتلك في رصيده 20 نقطة يحتل بها المركز الثالث عشر وقبل الأخير.

وانتهت مباراتان جمعت بين الفريقين بالتعادل كان آخرها عام 2013 عندما خيم التعادل السلبي وقتها على المواجهة التي جمعت بينهما.







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