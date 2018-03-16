الجماهير تتوقع فوز الهلال على القادسية في الدوري السعودي

المواطن – الرياض

توقعت الجماهير تحقيق فريق الهلال انتصارًا على القادسية، في اللقاء الذي سيجمع بينهما مساء اليوم، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشرة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وأجرت صفحة دوري المحترفين السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” استفتاء جماهيريًّا حول توقعاتهم لمباراة الهلال مع القادسية، على أن يتم غلق باب التصويت على الاستفتاء خلال ساعتين.

ورجح ما يقرب من 49% من تحقيق الهلال للفوز، فيما رشح 34% فوز الرائد، وتوقع 17% انتهاء المواجهة بين الفريقين بالتعادل.

ولم يخسر الهلال في أي مباراة لعبها أمام القادسية في الدوري السعودي، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات.

ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة، فيما يحتل القادسية المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.







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