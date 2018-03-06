الجماهير تختار الحصان الأسود في الدوري السعودي حاليًّا

المواطن - محمد سمعة

اختارت الجماهير السعودية الفريق صاحب لقب الحصان الأسود في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2017- 2018.

وكان برنامج أكشن يا دوري أطلق عبر حسابه الرسمي على “تويتر” استفتاءً للجماهير حول الفريق صاحب لقب الحصان الأسود في الدوري السعودي بالموسم الحالي.

وجاء في المركز الأول نادي الفيصلي بنتيجة 65%، بينما جاء الفيحاء في المركز الثاني بنتيجة 22%، وجاء نادي التعاون في المركز الثالث برصيد 7%، بينما جاء نادي الفتح في المركز الرابع برصيد 6%.

يذكر أن نادي الفيصلي كان قد سقط في فخ التعادل السلبي أمام نادي الاتفاق اليوم، بينما حقق الفيحاء فوزًا مثيرًا على نادي أحد بثلاثية مقابل هدفين.

أما التعاون فهزم نادي الاتحاد بخماسية مقابل هدفين بالأمس في الجولة الـ18 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق نادي الفتح فوزًا كبيرًا على فريق الباطن بخماسية مقابل هدفين في مباراة كانت أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

يتواجد الفيصلي في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد نادي الفيحاء السابع برصيد 31 نقطة، أما فريق الفتح فيتواجد في المركز الخامس برصيد 32 نقطة، أما التعاون فيتواجد في المركز السادس برصيد 31 نقطة.







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