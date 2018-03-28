الجماهير تختار النادي الأكثر جماهيرية في المملكة

المواطن - محمد سمعة

أطلق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة استفتاءً حول النادي الأكثر جماهيرية في المملكة.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلًا: من أكثر ناد جماهيري في المملكة في رأيك؟.

وجاءت النتائج كالتالي حيث تواجد الهلال في المركز الأول بنسبة 49%، ثم جاء النصر في المركز الثاني بنسبة 20%، ثم الاتحاد بنسبة 20 %، ثم الأهلي بنسبة 11%.

يذكر أن نادي الهلال يتواجد في المركز الأول في ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الفترة الحالية برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 51 نقطة.

سيتقابل الهلال مع الأهلي في الجولة الـ25 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين حيث يسعى الفريق الهلالي للفوز، بينما يسعى الأهلي للفوز لإنعاش آماله في حصد لقب دوري المحترفين بالموسم الحالي.







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