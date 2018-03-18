الجماهير تُطالب بعودة سامي الجابر.. وتؤكد: الزعيم مخيف مع الأسطورة

المواطن - مروة نبيل

طالبت جماهير الزعيم بضرورة التعاقد مع الأسطورة سامي الجابر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع مستوى ونتائج الفريق سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ودشّنت جماهير الزعيم هاشتاق يحمل اسم ” نبي سامي مدرب للهلال ” على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة، بعد تفاعل أكثر من 5300 مغرد خلال وقت قصير.

وتراجعت نتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الماضية، فعلى الرغم من مواصلة تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، إلا أن الفارق بينه وبين النادي الأهلي تقلص لنقطة واحدة.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا؛ ما دفع الإدارة لإقالة المدرب الأرجنتيني رامون دياز، إلا أن النتائج لم تتحسن في المسابقة القارية.

ورصدت “المواطن” أبرز ردود فعل جماهير الزعيم على هاشتاق نبي سامي مدرب للهلال ، وقال “رائد”: “روح الهلال ومخلص للكيان”، وكتب “خويلد الهلالي”: “الهلال محتاج مدرب يعرف وين يمركز اللاعبين وسامي أتوقع الأفضل وهلال سامي مخيف”.

وعلق “نيمو” قائلًا: “كنصراوي لم أر هلال مرعب ومخيف كهلال سامي ‘ بالذات بهذا الوقت الراهن الهلال يحتاجه كثيرًا”، وقال “ناقد اجتماعي رياضي”: “الهلال الآن بدون مدرب . خوان ..ليس في مستوى الهلال .. جماهير الهلال دائما تطالب وتتغنى بالجابر .. لماذا لا تقوم إدارة الهلال .. بالتعاقد مع المدرب الكبير سامي الجابر .. …. لن تفلت اي بطوله من خطط سامي الداهية”.

وتابع حساب يحمل اسم “بيجر”: “الجمهور يبي سامي مدرب وشفنا سامي كيف شال الهلال في ذاك الوقت ولكن بعد فترة يُحارب من داخل إدارة النادي!! ويفشل بسبب الضغوطات الداخلية + الضغوطات الإعلامية وبعدين يقلب عليه الجمهور !! وحتى بعد ما درب أندية ثانيه حُورب حتى تركهم ! موتوا يا أعداء النجاح”.

وأضاف “هلالي”: “من بعد جريتس لم اشاهد الهلال مرعب هجوميا وقوي دفاعيا الا مع سامي لأنه شرب تكتيك جريتس كان يسجل بمعدل 4 اهداف في كل مباراة ويجد الخصم صعوبة في التسجيل عليه خصوصا في اسيا لكن للأسف المشاكل الشخصية بين سامي وبعض اعضاء الشرف هي سبب اقالته”.

وتفاعل آخر مع هاشتاق نبي سامي مدرب للهلال وقال: “رضي من رضي و زعل من زعل سامي افضل مدرب بعد قيرتس و قدم هلال مرعب جداً فاز ب 5 و اكثر خارجياً وداخلياً ولكن بعض اعضاء الشرف الله يهديه يريد من ينسب المجد لنفسه لا لمن ينجح بفعله والامر رغم أن نواف بن سعد من افضل الرؤساء الان انه يدخل مع سامي بشخصية؟”.

وقال حساب آخر: “اذا يريد وجه السعد ان يصحح خطئه في اقالة دياز او التأخر المبالغ فيه في اقالته يجلب سامي ليدرب الزعيم ليمتص غضب الجمهور لو خرج الهلال من اسيا و خسر الدوري لان اذا صار ذلك سينسى الجمهور كل ما قدم ابن سعد و فرصة فيه وقت توقف يساعد سامي على لملمة الضياع”.







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