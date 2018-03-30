الجماهير عن مباراة الفيصلي : الأهلي سيجمع بين الدوري والكأس

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت الجماهير مع مباراة الفيصلي والأهلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، التي انطلقت قبل قليل، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ودشن الجمهور هاشتاقًا يحمل اسم الفيصلي الأهلي، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة على “تويتر”، بعد مشاركة آلاف المغردين الذين تمنوا فوز الراقي في مباراة اليوم والتأهل إلى نهائي كأس الملك.

وقال الكاتب الرياضي عبدالرحمن الفريح: “عين على الدوري عين على الكأس وعيون تطارده لإعثاره بالتوفيق للنادي الأهلي الملكي”، وكتبت “نونا”: “بإذن الله الفوز للأهلي مستوى ونتيجة بالتوفيق للملكي”.

وعلق حساب يحمل اسم “حاتم الشمري” على هاشتاق الفيصلي الأهلي قائلًا: “متفائل ومتوقع الأهلي سيجمع الدوري مع الكأس.. إحساسي دائمًا يصدق… نقدر نقول موسم استثنائي أهلاوي”.

وكتب “ناقد اجتماعي رياضي”: “الفيصلي فريق شرس.. وسيلعب مباراة الأهلي للتاريخ.. وصوله للنهائي سيجعل الفيصلي فريق من ضمن الكبار الذين لعبوا نهائي كأس الملك… بعكس الأهلي المتخوف والذي يفكر في مباراة إبريل”.

وانطلقت مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك بمباراة صعبة للغاية، بين الفيصلي والأهلي على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك بعد تقديمه عروض مميزة، ويأمل التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، خاصة أن العنابي ظهر بمستوى رائع في الدوري السعودي للمحترفين.

في حين يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفوز على الفيصلي والتأهل إلى نهائي كأس الملك، خاصة أن الراقي تنتظره مواجهة هامة وحاسمة أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين، ويأمل الجمع بين البطولتين.







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