الجوازات تحذر المقيمين من عدم تسجيل البصمة

المواطن - واس

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية ( البصمة) إلى سرعة المبادرة في تسجيل بصماتهم في النظام الآلي ، ومراجعة إدارات وشعب الجوازات المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة مع إحضار أساس الجواز وهوية مقيم الخاصة بهم لتسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) لهم ولمرافقيهم لمن بلغ سن ست سنوات فما فوق ، ليتسنى لهم الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية المتعددة المقدمة لهم ، حاثة جميع المقيمين إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات التي نص عليها نظام الإقامة في المملكة.

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوقفت تقديم خدماتها عن المقيمين الذين لم يقوموا بتسجيل خصائصهم الحيوية في النظام الآلي ، وجهزت الجوازات مواقع لتسجيل الخصائص الحيوية للمقيمين في جميع إدارات وشعب الجوازات في كافة مناطق المملكة ومحافظاتها ودعمتها بالأجهزة المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة لضمان الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

الجدير بالذكر أن المديرية العامة للجوازات دشنت مؤخراً عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تلامس حاجة المواطنين والمقيمين مثل خدمة نقل المعلومات والتي تُمكن صاحب العمل من تحديث بيانات جواز المقيم التابع له ، كما يستطيع رب الأسرة المقيم تحديث بيانات الجوازات الخاصة بالتابعين لديه بعد تجديد جوازات سفرهم من سفارة بلدانهم (الموجودة بالمملكة) ، وخدمة نقل الخدمات للأفراد والتي تتيح لصاحب العمل الحالي الدخول إلى حسابه الموثق في موقع بوابة الوزارة والموافقة على نقل خدمات المقيم التابع له لحساب مستفيد آخر (صاحب العمل الجديد) وبعد ذلك يقوم صاحب العمل الجديد بتأكيد الموافقة وبالتالي تتم عملية نقل الخدمات بدون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات، وخدمة مقيم برنت والتي تتيح للمستفيد الاطلاع على جميع تفاصيل بيانات المقيمين التابعين لصاحب الحساب وبالإمكان تقديمها لأي جهة حكومية أو جهة طالبة لتلك البيانات وبالتالي لا يحتاج المواطن أو المقيم مراجعة إدارات الجوازات للحصول على برنت، وخدمة التفويض الشامل والتي تمكن صاحب الحساب من تفويض أي شخص لإجراء أي خدمة للتابعين أو المقيمين التابعين له، بشرط وجود حساب موثق للمستفيد المفوض في “أبشر”.

وقد خصصت المديرية العامة للجوازات بريداً للتواصل الإلكتروني : 992@gdp.gov.sa ، والرد على جميع الاستفسارات واستقبال الآراء والمقترحات، وبالإمكان الاطلاع على مواقع تسجيل الخصائص الحيوية (البصمة) من خلال زيارة الموقع الرسمي (هنا) ، كما يمكن للمقيمين الاستفسار والتحقق من وجود تسجيل بصماتهم لدى أنظمة وزارة الداخلية من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية (هنا) .







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