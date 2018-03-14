الجوازات تدعو المسافرين للخارج إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات

المواطن - واس

دعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين الراغبين بالسفر لخارج المملكة إلى ضرورة التقيد والالتزام بقوانين وأنظمة البلدان الراغبين في السفر إليها, من أجل ضمان سلامة المسافر, وعدم تعرضه للعقوبات التي قد تحرمه من تحقيق غرضه في السفر .

وأكدت على المواطنين ضرورة التخطيط المبكر للسفر, والتأكد من صلاحية جوازات سفرهم والمدة المتبقية فيها, والمسارعة إلى تجديد أو استخراج جوازات سفر جديدة لهم أو للتابعين قبل موعد السفر بوقت كاف, تفادياً لضيق الوقت ولكي لا يتعرضوا إلى أي إجراءات بسبب عدم استكمال الشروط والتعليمات المطلوبة التي قد تؤدي إلى تأخير سفرهم .

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر بينما لا يقل عن ستة أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى، علماً أن المدة المتبقية لجواز السفر تحتسب من تاريخ مغادرة المملكة.

ودعت الجوازات المواطنين إلى المحافظة على جوازات سفرهم من التلف أو الفقدان, وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها, ووضع الجوازات في الأماكن المخصصة والآمنة، والحرص على تسجيل جوازات السفر لدى سفارات وممثليات المملكة في الخارج فور وصولهم .

وأوضحت الجوازات أن أي كشط أو خدش أو تعديل على الجواز أو تغطية صورة صاحب الجواز بلاصق, قد يؤدي أثناء إزالته إلى تلف صفحة المعلومات ويعدّ تزويراً يحاسب عليه صاحب الجواز ويتسبب في تعطيله واحتمال عدم السماح له بالدخول إلى وجهته.







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