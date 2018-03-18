الجيزاني يحقق المركز الأول في بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال

المواطن - علي شيبان - جازان

حقق لاعب المنتخب السعودي ونادي اليرموك لرفع الأثقال أحمد الجيزاني المركز الأول والميدالية الذهبية في “النتر” لوزن 50 كيلو فأقل في بطولة غرب آسيا، والتي أقيمت يوم أمس في البحرين.

وحصل على المركز الثاني والميدالية الذهبية صالح البقعاوي لاعب المنتخب السعودي في الخطف.

وقال رئيس نادي اليرموك عبده أبو شرحة: إن “الكابتن أحمد الجيزاني لاعب نادي اليرموك والمنتخب السعودي في رفع الأثقال من الأبطال السعوديين تحت سن 17 سنة ووزن 50 كيلو فأقل استطاع هذا النجم ومن مشاركته الأولى أن يفوز ببطولة غرب آسيا والمركز الأول في النتر”.

ومن جهته، عبّر الجيزاني عن سعادته بتحقيق المركز الأول في ترتيب البطولة.







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