الجيش الأميركي: الحوثيون تهديد للرياض وواشنطن

المواطن- متابعة

قال الجنرال جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية: إن الأسلحة التي بحوزة الحوثيين هي تهديد للولايات المتحدة كما هي تهديد للسعودية، مشيرًا إلى أن ميليشيا الحوثي تحصل على الأسلحة من إيران.

وقال فوتيل: إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران هي المسؤولة عن الكارثة الإنسانية في اليمن.

وحول البرنامج النووي الإيراني، قال فوتيل: إن على واشنطن إيجاد طرق جديدة لمواجهة البرنامج النووي الإيراني إذا ما تم إلغاء الاتفاق النووي.

وفي الشأن السوري، قال فوتيل: إن النظام السوري يربح الحرب، مشيرًا إلى أنه لا يعرف إن كانت السياسة الأميركية هي مع رحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف فوتيل أن تعليمات القوات الأميركية في سوريا تقتصر على محاربة داعش، مضيفًا أنه ليس هناك أي تعليمات لوقف التوسع الإيراني في سوريا.







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