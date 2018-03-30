الجيش اليمني يحرر جبل شيفان ويصل لأولى مناطق الراهدة بتعز

المواطن - الرياض

حررت قوات الجيش اليمني منطقة جبل شيفان بالكامل فارضًا سيطرته عليه، ليصل إلى أولى مناطق الراهدة في تعز.

وخلال المواجهات قتل 30 من ميليشيات الحوثي خلال سيطرة قوات الشرعية اليمنية على أولى قرى منطقة.

ووجه التحالف العربي، ضربة قوية لمعاقل ميليشيات الحوثيين، في اليمن، اليوم الجمعة، استهدفت تجمعاتهم ومخازن أسلحة.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش اليمني سيطرته على مديرية القبيطة في محافظة لحج، مؤكدًا أن قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي، تمكنت من تحقيق تقدم جديد شمالي محافظة لحج، وتأمين معسكر “طيبة الاسم” الإستراتيجي الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة.







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