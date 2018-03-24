الجيش اليمني يحرر معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي بالجوف

المواطن - متابعة

تمكنت قوات الجيش اليمني، بمساندة من المقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي، صباح اليوم، من تحرير معسكر “طيبة الاسم” الاستراتيجي من قبضة ميليشيا الحوثي الانقلابية، والواقع بمديرية برط العنان شمالي غرب محافظة الجوف.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن أهمية معسكر “طيبة الاسم” الاستراتيجية تنبع من أن الميليشيا الإرهابية كانت تستخدمه نقطة تجمع لمقاتليها وحشد التعزيزات إليه من صعدة وغيرها من المناطق؛ إذ إنه “يفصل بين محافظتي صعدة والجوف”.

وأشار إلى أنه “بتحرير معسكر “طيبة الاسم” ستتمكن قوات الجيش من قطع خطوط إمداد الميليشيات من منطقة الظهرة ووادي القعيف”.

وكانت عملية عسكرية واسعة انطلقت قبل أيام تمكنت فيها قوات الجيش اليمني من استعادة مساحات واسعة في مديرية برط العنان، ووصلت إلى منطقة بروم جنوب معسكر “طيبة الاسم”.







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