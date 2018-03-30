الجيش اليمني يدمر تعزيزات الحوثي في صعدة

المواطن - واس

شن الجيش اليمني، سلسلة هجمات مدفعية طالت مواقع للميليشيا الحوثية الإيرانية في محافظة ‏صعدة شمالي اليمن.‏

‏ وقال مصدر عسكري يمني ، في تصريح نقله موقع وزارة الدفاع اليمنية على الإنترنت “26 سبتمبر” ، إن القصف استهدف مواقع الميليشيا الحوثية في منطقة الفرع ‏بمديرية ‏كتاف وأسفر عن تدمير مخزن للأسلحة هناك.‏

وأضاف المصدر أن :” ‏هجمات الجيش اليمني، تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على أهداف ‏عسكرية وتجمعات للميليشيات في مناطق مختلفة من صعدة.‏

وذكر المصدر أن الغارات طالت مواقع الميليشيا ‏وتجمعاتها في منطقة مذاب بمديرية ‏الصفراء ، إضافة إلى نحو عشر غارات أخرى استهدفت المتمردين في مديرية منبة.‏

وقصفت طائرات الأباتشي التابعة للتحالف العربي تعزيزات للميليشيا الحوثية الانقلابية ‏خلف منطقة العطف‎ ‎‎‎كانت في طريقها إلى محافظة ‏الجوف ‎‏ أسفرت عن تدمير عربتين منها.‏







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