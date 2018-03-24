الجيش اليمني يسيطر على معسكر إستراتيجي بين الجوف وصعدة

المواطن - متابعة

أحكمت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على معسكر طيبة الاسم، الإستراتيجي بمحافظة الجوف والمحاذي لمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر عسكرية يمنية: إن قوات للجيش تابعة للواء الأول حرس حدود فرضت سيطرتها الكاملة على معسكر وجبال طيبة الاسم بمديرية برط العنان شمال غربي المحافظة، بعد أربعة أيام من الحصار المفروض على عناصر الميليشيا الحوثية داخله، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وكان الجيش اليمني أطلق عملية عسكرية في 20 من الشهر الجاري بالمحافظة تهدف لاستكمال تحريرها من الميليشيات الإيرانية.

وتستخدم المليشيات المعسكر نقطة تجمع لمقاتليها وحشد التعزيزات إليه من صعدة وغيرها من المناطق؛ حيث إنه يفصل بين محافظتي صعدة والجوف.







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