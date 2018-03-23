الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية في لحج

المواطن - واس

سيطر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية اليوم، على مواقع استراتيجية في جبهة كرش شمال محافظة لحج (جنوباً)، عقب مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة النقيب محمد النقيب قوله ” إن الجيش الوطني اليمني والمقاومة تمكنا من السيطرة على مرتفعات الكعيدات والتوميات وساقية الجيش القريبة من منطقة الشريجة إثر عملية عسكرية نوعية ناجحة، أسفرت عن خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الميليشيات”.

وأكد النقيب على دور مقاتلات التحالف العربي في تحقيق هذا التقدم، موضحاً أن مقاتلات التحالف نفّذت أربع غارات مركزة استهدفت مواقع يسيطر عليها الانقلابيون شمال كرش، كما تمكنت قوات الجيش اليمني من السيطرة على جبل الأحمر الاستراتيجي المطل على منطقة حمالة الواقعة شمال شرق المنطقة.







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