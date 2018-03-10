الجيش اليمني يسيطر على مواقع شرقي صنعاء ويقتل 16 حوثيًّا

الجيش اليمني يسيطر على مواقع شرقي صنعاء ويقتل 16 حوثيًّا

2018/03/10
الساعة 11:37 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن- واس

فرضت قوات الجيش اليمني سيطرتها على مواقع جديدة في مديرية نهم شرقي صنعاء، بعد معارك خاضتها ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.‏

وقال مصدر عسكري يمني: إن الجيش تمكن من تحرير عدد من التباب المطلة على الخط ‏الترابي القادم من محافظة الجوف باتجاه مديرية نهم.‏

وأشار في تصريح نقله موقع 26 سبتمبر، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إلى أن سيطرة الجيش ‏على تلك المواقع ستمكنه من قطع خط الإمداد عن الميليشيات المتواجدة غرب منطقة ضبوعة ‏في نهم.

وأضاف المصدر أن 16 عنصرًا من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم، بينهم قيادي ميداني، في كمين نصبه الجيش لهم في المديرية.‏

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