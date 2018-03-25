الجيش اليمني يكسب مزيدًا من المواقع شمالي لحج ويسيطر على ‏الشريجة

المواطن - واس

فرضت قوات الجيش اليمني، سيطرتها على سوق ‏منطقة الشريجة التابع لمحافظة لحج ‏والمحاذية لمدينة ‏الراهدة، أولى مناطق محافظة تعز.‏

وقال مصد عسكري يمني، إن السيطرة على الموقع جاء ‏عقب معارك عنيفة شنها الجيش ضد ‏الميليشيا وتمكن ‏فيها من دحر المتمردين من السلسلة الجبلية الفاصلة بين ‏منطقتي كرش ‏والشريجة‎‏ بلحج، فيما لا تزال المعارك مستمرة في مناطق ما بعد السوق والواقعة بين ‏محافظتي تعز ولحج.‏

وأضاف أن الجيش استعاد السيطرة على السلسلة الجبلية الفاصلة بين منطقتي كرش والشريجة‎‏ بلحج.‏

وعمدت الميليشيا، وفقاً لتصريح المصدر الذي أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / ‏‏26 سبتمبر/ إلى تدمير الجسور ‏الواقعة شمال منطقة الشريجة أثناء فرارهم وذلك ‏لإعاقة تقدم ‏الجيش نحو مدينة الراهدة في محافظة تعز.‏

وأشار المصدر إلى أن مقاتلات التحالف شنت عدة ‏غارات لمساندة قوات الجيش في تقدمها ‏واستهدفت ‏مواقع تمركز الميليشيات التي تكبدت خسائر في ‏صفوف عناصرها وعتادها ‏العسكري.‏







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