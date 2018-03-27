الجيش اليمني ينتزع 2000 لغم ويفكك صواريخ تحكم عن بُعد بالجوف

المواطن - الرياض

انتزعت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش اليمني المئات من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية برط العنان شمالي غرب محافظة الجوف، قبل أن تلوذ بالفرار.

وقال مصدر عسكري إن الفرق الفنية التابعة لقوات الجيش تمكنت- خلال اليومين الماضيين- من انتزاع وتفكيك أكثر من 1900 لغم أرضي وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي في التباب والمواقع والمرتفعات الجبلية وفي سلبة والعقيف بمدرية برط العنان بالجوف.

وأوضح المصدر أن الألغام والمتفجرات التي انتزعتها قوات الجيش تنوعت بين الألغام المضادة للأفراد والألغام المضادة للدروع والعربات والعبوات الناسفة محلية الصنع وبأحجام مختلفة، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تمكنت من تطهير جميع تلك المواقع وتأمين المناطق المحررة بالكامل.

وأضاف بأن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تمكنت- أيضاً- من تفكيك صواريخ تحكم عن بعد كانت تهدف لقصف مواقع الجيش في برط، وبعضها موجه نحو التجمعات السكنية في مديريتي “برط وخب والشعف”.

وأشار المصدر إلى أن الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش تواصل العمل ليلاً ونهارًا لتأمين المناطق المحررة تمهيدًا لعودة الأهالي إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية بعد أن ملأتها الميليشيات الانقلابية بالألغام والعبوات المتفجرة، وحولتها إلى ثكنات عسكرية.







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