الحساب الرسمي لخدمات الجوازات على تويتر يتخطى حاجز المليون متابع

المواطن - الرياض:

تخطَّى الحساب الرسمي لخدمات المديرية العامة للجوازات الإلكترونية @EPASSPORTGOVSA على موقع التواصل الاجتماعي الأبرز، تويتر، حاجز المليون متابع.

ويأتي ذلك نتيجة تفاعل الحساب مع استفسارات المغردين، وامتداداً لما تحقق للمديرية العامة للجوازات مؤخراً بحصولها على العديد من الجوائز؛ نظير جهودها في التحول للخدمات الإلكترونية، وإطلاقها العديد من هذه الخدمات.

وقد أقيمت احتفالية بهذه المناسبة بحضور مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ونائب مدير عام الجوازات اللواء ضيف الله بن سطام الحويفي، ومساعد مدير عام الجوازات لشؤون العمليات اللواء علي بن سعيد الزهراني، ومساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العميد خالد بن حمد الصيخان.







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