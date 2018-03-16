الحكومة اليمنية تستنكر ما نشرته رويترز عن مفاوضات مع ميليشيا الحوثي في الرياض

المواطن - الرياض

استنكرت حكومة اليمن ما نُشر بوكالة رويترز، نقلًا عما أسمته مسؤولًا حكوميًّا يمنيًّا من أخبار عن مفاوضات مع ميليشيا الحوثي في الرياض.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، سبأ، قال وزير الإعلام معمر الأرياني: إنَّه من المؤسف أن تنحدر وكالة إعلامية مرموقة بحجم رويترز لتلفيق هذه الأكاذيب ونسبها إلى مصادر رسمية يمنية، مطالبًا الوكالة بسرعة الاعتذار عن هذا الخطأ الذي يسيء لمهنيتها وسمعتها ورصيدها الذي تراكم خلال سنوات.

وجدد الأرياني موقف الحكومة الثابت والراسخ والساعي لحقن الدماء ودعوة الميليشيات الحوثية لإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة.

وأكد أن الميليشيات الحوثية لا يعنيها مصلحة الوطن ولا معاناة المواطنين وأنها مجرد أداة إيرانية، وأن الأحداث أثبتت أن قرار السلم والحرب ليس بيدها وإنما بيد طهران.

وكان مسؤول في التحالف العربي نفى صحة الخبر وأوضح أن المملكة لا تُجري مع ميليشيات الحوثي أي مفاوضات، وان التحالف يؤكد دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي بين الأطراف اليمنية بناء المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن.







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